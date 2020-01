Primera Division : Real Madrid nach Sieg in Valladolid Spitzenreiter

Real Madrid hat nach der Niederlage seines großen Konkurrenten FC Barcelona beim FC Valencia die Tabellenführung in der spanischen Primera Division übernommen. Die Königlichen setzten sich mit 1:0 (0:0) bei Real Valladolid durch.

von dpa

26. Januar 2020, 23:05 Uhr

Den Siegtreffer erzielte Nacho in der 78. Minute auf Vorlage des deutschen Nationalspielers Toni Kroos. Real hat nach 21 Spieltagen drei Zähler Vorsprung auf den FC Barcelona. Der Titelverteidiger hatte am Samstag trotz eines gehaltenen Elfmeters seines deutschen Torhüters Marc-André ter Stegen mit 0:2 in Valencia verloren.