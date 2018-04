Primera Division : Real siegt 2:1 beim FC Málaga - Kroos auf der Bank

Real Madrid ist in der spanischen Primera División auf Rang drei geklettert. Der Gegner des FC Bayern München im Halbfinale der Champions League siegte 2:1 (1:0) beim FC Málaga und zog am FC Valencia in der Tabelle vorbei.

von dpa

15. April 2018, 22:42 Uhr

Isco brachte die Königlichen in der 29. Minute per Freistoß in Führung. Casemiro erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0 (63.). Kurz vor Schluss reichte es für die Gastgeber durch Diego Rolán nur noch zum Anschlusstreffer (90.+3). Real-Trainer Zinédine Zidane verzichtete auf Toni Kroos in der Startelf und wechselte den deutschen Fußball-Weltmeister auch nicht ein.