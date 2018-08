Serie A : Sampdoria Genua will nach Brückenunglück Spiel verlegen

Nach dem Brückeneinsturz in Genua mit vielen Toten will der örtliche Erstligist Sampdoria sein Auftaktspiel in der Serie A verschieben.

von dpa

16. August 2018, 15:26 Uhr

Der Verein habe bei der Liga die Verschiebung des Heimspiels gegen Florenz beantragt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Clubkreise. Die Partie sollte nach bisheriger Planung am Sonntag (18.30 Uhr) stattfinden. Ob die Liga dem Wunsch nachkommt, war am Donnerstag zunächst unklar.