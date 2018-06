MLS : Schweinsteiger gewinnt mit Chicago gegen San Jose

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS einen Heimsieg gefeiert. Das Team aus Illinois gewann gegen die San Jose Earthquakes 2:1 (1:0).

von dpa

03. Juni 2018, 07:31 Uhr

Chicagos Alan Gordon sorgte in der 29. Minute für die 1:0-Führung der Gastgeber. Für den 36-jährigen US-Amerikaner war es das dritte Spiel hintereinander mit einem Treffer. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Aleksandar Katai (49. Minute) auf 2:0 für Fire. Den Anschlusstreffer für die Gäste aus Kalifornien erzielte Danny Hoesen (74.). Der 33-jährige Schweinsteiger spielte vor 14 138 Zuschauern durch.

Chicago liegt mit nun 17 Punkten aus 14 Spielen weiter auf dem achten Platz in der Eastern Conference. San Jose befindet sich mit neun Punkten auf dem zehnten Platz im Westen. Am nächsten Samstag empfängt Chicago im heimischen Toyota Park die New England Revolution. Bereits unter der Woche geht es für die Fire zum Pokalspiel nach Ohio. In der vierten Runde des US-Open-Cups trifft das Team am Mittwoch auf den Ligarivalen Columbus Crew.