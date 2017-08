1:3 gegen Toronto : Schweinsteiger und Chicago kassieren erste Heimniederlage

vergrößern 1 von 2 Foto: Robin Alam 1 von 2

Mit 1:3 (0:1) unterlag sein Team im heimischen Toyota Park gegen Tabellenführer Toronto FC. «Nicht das Ergebnis, auf das wir nach einem schweren Spiel gehofft haben», schrieb Schweinsteiger danach bei Twitter.

Nach einem Abpraller von Fire-Schlussmann Matt Lampson sorgte Torontos Marco Delgado in der 14. Spielminute für die Führung der Gäste. Kurz nach dem Seitenwechsel stand Chicagos David Accam (54.) goldrichtig und konnte den Ball nach einem Pfostentreffer von Schweinsteiger zum Ausgleich ins Netz lenken. Die Freude über den Ausgleich währte aber nicht lange, nur neun Minuten später erzielte der Liechtensteiner Nicolas Hasler per Kopf die 2:1-Führung für Toronto. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Giovinco in der 90. Minute. Der 33 Jahre alte Schweinsteiger spielte vor 21 891 Zuschauern durch.

Trotz der ersten Heimniederlage der Saison bleibt Chicago mit 41 Punkten auf dem dritten Platz in der Eastern Conference. Toronto konnte durch den Sieg die Tabellenführung im Osten weiter ausbauen. Die Mannschaft aus Kanada steht mit 50 Punkten aus 25 Spielen an der Spitze. Am kommenden Wochenende trifft Chicago zuhause auf das Schlusslicht der Western Conference, Minnesota United.

