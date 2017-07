Ungebührliches Verhalten : Sechs Spiele Sperre für Mexikos Nationaltrainer Osorio

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Der Weltverband FIFA suspendierte den Kolumbianer für sechs Partien. Damit fehlt Osorio bereits am 9. Juli beim Auftaktspiel seines Teams im Gold Cup. Titelverteidiger Mexiko trifft dann bei der Kontinentalmeisterschaft des Verbandes CONCACAF in San Diego auf El Salvador.

Osorio war bei der 1:2-Niederlage Mexikos im Spiel um den dritten Platz beim Confed Cup gegen Portugal in Moskau auf die Tribüne geschickt worden. Er hatte sich nach FIFA-Angaben beleidigend gegenüber Unparteiischen geäußert und eine aggressive Haltung gezeigt. Osorio muss deswegen auch rund 5000 Euro zahlen. In der turbulenten Verlängerung hatte es zwei Platzverweise und einen Elfmeter für Portugal gegeben. Im Halbfinale war Osorios Team mit 1:4 an der DFB-Auswahl gescheitert.

FIFA-Mitteilung

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 17:58 Uhr