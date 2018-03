Primera División : Sieg im Spitzenspiel: Barça rückt Titel ein Stück näher

Mit dem 600. Pflichtspieltor in seiner Profi-Karriere hat Lionel Messi den FC Barcelona dem Gewinn der spanischen Meisterschaft einen großen Schritt näher gebracht.

von dpa

04. März 2018, 18:22 Uhr

Im Spitzenspiel gegen den Verfolger Atlético Madrid schoss der Argentinier den Tabellenführer der spanischen Fußball-Liga am Sonntag im Camp-Nou-Stadion zu einem 1:0 (1:0)-Sieg. Der Barça-Star zirkelte in der 26. Minute einen Freistoß in den Winkel des Atlético-Tores.

Damit bauten die Katalanen (69 Punkte) ihren Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Atlético (61) elf Spieltage vor Saisonschluss auf acht Zähler aus. Der Titelverteidiger Real Madrid (54), der am Samstag mit 3:1 gegen den FC Getafe gewonnen hatte, liegt abgeschlagen auf dem dritten Rang. Mit seinem Freistoßtor kommt Messi auf 539 Pflichtspieltore für den FC Barcelona, 61 Treffer erzielte er für die argentinische Nationalmannschaft.

Die Blauroten hatten das Spiel über weite Phasen unter Kontrolle. Atlético blieb blass im Angriff. Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wurde im Barça-Tor kaum geprüft. Nur einmal musste der Ex-Gladbacher den Ball aus dem Netz holen. Der Atlético-Treffer in der 86. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung des Stürmers Diego Costa aber nicht anerkannt.

Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé saß bei Barça nur auf der Ersatzbank und kam nicht zum Einsatz.