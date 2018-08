Ex-Bundesligaprofi : Son nach Niederlage gegen Malaysia: «Schäme mich»

Der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son hat sich von der Pleite Südkoreas bei den Asienspielen gegen Fußball-Zwerg Malaysia erschüttert gezeigt.

von dpa

17. August 2018, 20:32 Uhr

«Ich schäme mich nach dieser schockierenden Niederlage», sagte der Stürmer vom Premier-League-Club Tottenham Hotspur nach dem 1:2 am Freitag im indonesischen Bandung. «Die Spieler haben es zu leicht genommen. Nachdem Malaysia zwei Tore geschossen hat, waren die Spieler perplex.»

Für Son, der in der 57. Minute eingewechselt wurde, geht es bei dem Turnier bis zum 1. September um weit mehr als nur Siege. Sollte der 26-Jährige mit seiner Mannschaft die Goldmedaille gewinnen, bliebe ihm der Wehrdienst erspart. Dieser dauert in Südkorea 21 Monate und müsste ohne Triumph innerhalb der kommenden beiden Jahre angetreten werden. Der frühere Angreifer von Bayer Leverkusen war für das U23-Turnier als einer von erlaubten drei älteren Spielern pro Mannschaft von Nationaltrainer Kim Hakbum nominiert worden.

Weil die Asienspiele kein offizielles FIFA-Turnier sind, hätte Tottenham Hotspur die Freigabe verweigern können. Das hatte 2014 Sons damaliger Verein Bayer Leverkusen gemacht, deswegen hatte er den Titelgewinn vor vier Jahren verpasst. «Ich hoffe, dass wir von der Niederlage lernen», sagte Son am Freitag und übte Selbstkritik: «Ich hätte das Spiel besser kontrollieren sollen.» Durch den Punktverlust steht Südkorea, Deutschlands Vorrundengegner bei der WM in Russland, nun ein schwerer Weg in der K.o.-Runde bevor.