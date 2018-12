Ex-BVB-Profi : Subotic verletzt sich bei Saint-Étienne-Gastspiel am Kopf

Fußball-Profi Neven Subotic hat sich bei einem Zusammenprall am Kopf verletzt.

von dpa

05. Dezember 2018, 22:10 Uhr

Der langjährige Abwehrspieler von Borussia Dortmund, der seit Januar für den französischen Erstligisten AS Saint-Étienne spielt, stieß in der Ligapartie seines Teams bei Girondins Bordeaux unglücklich mit dem Knie seines Torwarts Stéphane Ruffier zusammen und musste blutüberströmt vom Platz gebracht werden. Der frühere serbische Nationalspieler werde nicht mit der Mannschaft zurückreisen, sondern zunächst in Bordeaux bleiben, sagte sein Trainer Jean-Louis Gasset nach der 2:3-Niederlage von Saint-Etienne.

Der BVB schickte dem 29 Jahre alten Subotic via Twitter Genesungswünsche. «Gute und vor allem ganz, ganz schnelle Besserung an Neven Subotic! Wir wissen, dass du ein Kämpfer bist und hoffen, dass du ganz bald wieder auf den Beinen bist.»