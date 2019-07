Brasilien-Coach : Tite kritisiert Messi: «Er sollte mehr Respekt haben»

Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite hat Argentiniens Superstar Lionel Messi nach dessen Angriffen auf die Organisatoren der Copa America kritisiert.

von dpa

08. Juli 2019, 07:31 Uhr

«Er sollte mehr Respekt haben, und er muss es akzeptieren, wenn er verliert», sagte der Coach nach dem 3:1-Triumph der Seleção im Finale gegen Peru. Messi sollte «vorsichtiger» bei der Wahl seiner Worte sein, forderte Tite.

Argentiniens Kapitän war nach dem dritten Platz bei der Südamerika-Meisterschaft (2:1 im kleinen Finale gegen Chile) ausfallend geworden. «Wir sollten an dieser Korruption nicht teilnehmen. Wir haben die Nase voll (...) von der Korruption, den Schiedsrichtern und allem, was das Spektakel verdirbt», sagte der 32-Jährige, der im Spiel um Platz drei in der 37. Minute vom Platz gestellt wurde.

«Es gab einen Mangel an Respekt uns gegenüber bei dieser Copa América», behauptete Messi, der auch die Medaillenzeremonie boykottierte. «Korruption und die Schiedsrichter lassen die Fans nicht den Fußball genießen. Das ruiniert den Fußball», meinte der aufgebrachte Messi. Bereits nach der 0:2-Halbfinalniederlage gegen Gastgeber Brasilien hatte sich der Star des FC Barcelona über Ungerechtigkeiten beschwert: «Ich zahle vielleicht den Preis für meine Kritik.»