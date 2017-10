Liga NOS/Champions League : Vor Duell mit RB Leipzig: FC Porto feiert klaren Derby-Sieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 08:28 Uhr

Vincent Aboubakar (50. Minute), Moussa Marega (80.) und Yacine Brahimi (86.) erzielten die Tore. Porto führt die Tabelle nach zehn Spieltagen mit 28 Punkten an. Auf Rang zwei folgt Sporting Lissabon mit 26 Zählern, Benfica Lissabon hat als Dritter 23 Punkte auf dem Konto. Der FC Porto empfängt am 1. November in der Gruppenphase der Champions League RB Leipzig, das Hinspiel hatte der Bundesliga-Club mit 3:2 gewonnen.

