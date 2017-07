Vierjahrsvertrag : Wechsel perfekt: Bayer-Profi Calhanoglu wechselt zu Milan

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Der italienische Spitzenclub hat am Montag wie erwartet den türkischen Nationalspieler verpflichtet und mit einem Vierjahresvertrag bis 2021 ausgestattet. Beide Vereine bestätigten den Transfer auf ihren Homepages.

Angaben über die Modalitäten wurden nicht gemacht, Bayer erklärte aber, die Transferbedingungen seien erfüllt worden. Dem Vernehmen nach kassiert Leverkusen eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro. Für den Werksclub, der den Türken vor drei Jahren für 14,5 Millionen Euro vom Hamburger SV verpflichtet hatte, absolvierte Calhanoglu 111 Bundesliga-Spiele und erzielte 28 Tore. Sein Vertrag lief noch bis 2019. Zuletzt war der 23-Jährige allerdings vom Fußball-Weltverband FIFA wegen einer Vertragsverletzung für vier Monate gesperrt worden.

Calhanoglu verabschiedete sich per Stellungnahme in der Leverkusener Mitteilung. «Die drei Jahre bei Bayer 04 waren sehr emotional. Die Unterstützung war sensationell, gerade auch während meiner viermonatigen Sperre», erklärte er. «Jetzt möchte ich ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen. An die Zeit bei Bayer 04 werde ich stets gerne zurückdenken.»

Aus der Bundesliga war zuvor bereits der bisherige Wolfsburger Linsverteidiger Ricardo Rodriguez zum AC Mailand gewechselt.

