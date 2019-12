Brüdertreffen in Turin : Weihnachten bei Khediras: Ein Luftbefeuchter für Sami

Das war eine unangenehme Situation für Ex-Fußball-Weltmeister Sami Khedira.

von dpa

06. Dezember 2019, 08:39 Uhr

«Letztes Jahr habe ich gedacht, dass wir uns nichts schenken würden und dann war ich der Einzige, der ohne Geschenk dastand», sagte der 32-Jährige im Interview des Magazins der «Stuttgarter Zeitung» über das Weihnachtstreffen mit seinen Brüdern Rani und Denny in Turin.

Was Sami in diesem Jahr wahrscheinlich von Rani bekommt, weiß er nun. «Möglicherweise eine Kleinigkeit, von der er bisher gar nicht wusste,dass er sie in seiner Wohnung gut gebrauchen könnte: einen Diffuser,zum Beispiel», verriet der beim FC Augsburg spielende Profi, «einen solchen Luftbefeuchter habe ich mir kürzlich zugelegt. Es kann gut sein, dass er nun auch einen von mir bekommt.»

Die Familie feierte Weihnachten in der Kindheit der drei in Fellbach bei Stuttgart «eher traditionell und klassisch. Mit Bescherungund dem einen oder anderen Lied, das man gesungen hat», sagte Rani. Über die Qualität des Gesangs verriet Sami: «Ich glaube, man hört keinen von uns wirklich gerne.»