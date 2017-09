1:0 gegen AC Florenz : Wieder kein Debüt für Höwedes bei Juve-Sieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Alessandro Di Marco 1 von 1

20.Sep.2017

Der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic erzielte in der 52. Minute den einzigen Treffer der Partie. Bei den Gästen sah Milan Badelj Gelb-Rot (66.). Höwedes war Ende August zunächst auf Leihbasis vom FC Schalke 04 nach Italien gewechselt, kam aber bislang weder in der Serie A noch in der Champions League zum Einsatz.

Mit dem fünften Saisonsieg im fünften Spiel ist Juve Zweiter hinter dem punktgleichen SSC Neapel, der das Spitzenspiel bei Lazio Rom nach einem 0:1-Rückstand noch mit 4:1 für sich entschied.

