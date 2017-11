Testspiel : WM-Gastgeber Russland erreicht Remis gegen Spanien

St. Petersburg (dpa) - WM-Gastgeber Russland hat nach dem 0:1 gegen Argentinien in seinem zweiten hochkarätigen Fußball-Testspiel binnen vier Tagen ein Unentschieden erreicht. Gegen Spanien kamen die Russen am Dienstagabend in St. Petersburg zu einem 3:3 (1:2).