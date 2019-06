Brasilianischer Neuzugang : «Wunderkind» Rodrygo will Madrid «viel Freude» bereiten

Real Madrids neuer Hoffnungsträger Rodrygo Silva de Goes will dem spanischen Fußball-Rekordmeister in Zukunft «viel Freude bereiten».

von dpa

18. Juni 2019, 15:39 Uhr

Für ihn sei mit dem Wechsel zu Real ein Traum wahr geworden, sagte der erst 18 Jahre alte Stürmer aus Brasilien bei seiner Vorstellung im Madrider Estadio Santiago Bernabéu. «Alle, die mich kennen, wissen, dass ich schon als kleiner Junge Madrid-Fan war. Und ich habe immer gesagt, dass ich einmal für den Club spielen würde», erzählte der neue Clubkollege von Nationalspieler Toni Kroos.

Die Verpflichtung des nur 1,73 Meter großen und 63 Kilogramm leichten Brasilianers war bereits im Juni 2018 perfekt gemacht worden. Beim FC Santos, bei dem er bereits im November 2017 mit nur 16 Jahren seinen Profi-Einstand gefeiert hatte, durfte er aber ein weiteres Jahr bleiben, um Erfahrung zu sammeln. In 82 Pflichtspielen für den Verein von Fußball-Legende Pelé erzielte der schnelle und dribbelstarke junge Mann 17 Tore. Nach Medienberichten überweisen die Königlichen für ihn 45 Millionen Euro nach Brasilien.

Nach dem Ex-Frankfurter Luca Jovic und dem belgischen Star Eden Hazard (bisher Chelsea) ist Rodrygo die dritte Verstärkung, die im Bernabéu feierlich vorgestellt wird. Clubboss Florentino Pérez bezeichnete den Brasilianer als «Wunderkind». Nach einer Saison ohne jeden wichtigen Titel stehen Pérez, Trainer Zinedine Zidane und das Team um Kroos und Kapitän Sergio Ramos unter Druck. Neben Hazard, Jovic und Rodrygo ziehen im Sommer auch der brasilianische Abwehrmann Eder Militão (FC Porto) und der Franzose Ferland Mendy (Olympique Lyon) nach Madrid um. Mendy wird am Mittwoch vorgestellt.