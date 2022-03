Fußball-Weltmeisterschaft 2022 : Auslosung in Katar: Die WM, die politisch sein muss

In nicht einmal acht Monaten wird die Fußball-WM in Katar angepfiffen. Der Gastgeber steht seit Jahren in der Kritik, doch die Lage ist verworren.

Da, wo Robert Habeck stand, sonnen sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.