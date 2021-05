Nach Pleite in Augsburg : Baumann gibt keine Job-Garantie für Werder-Coach Kohfeldt

Frank Baumann hat ein eindeutiges Bekenntnis zu Florian Kohfeldt vor dem Saisonfinale von Werder Bremen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vermieden.

Bremen | Nach dem 0:2 beim FC Augsburg ließ der Geschäftsführer zunächst offen, ob der Coach auch am letzten Spieltag am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach noch auf der Trainerbank sitzen werde. „Wir haben eine brutal große Enttäuschung, so dass ich keine klaren Aussagen treffen möchte“, sagte Baumann im ZDF-„Sportstudio“. Er w...

