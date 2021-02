Europa League : Bayer soll auf ungewohnten Berner Untergrund Reaktion zeigen

Die Aufgabe bei den Young Boys Bern im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League könnte für Bayer Leverkusen schwerer werden als sie zunächst aussieht. Mit 16 Punkten Vorsprung sind die Schweizer auf dem Weg zum dritten Titel in Serie. Und sie haben Platz-Vorteile.

Bern | Beim 2:2 gegen Mainz 05 in der Bundesliga hat Trainer Peter Bosz nach eigener Auskunft „das schlechteste Spiel meiner Mannschaft“ gesehen. Das soll was heißen, denn die Partie am Samstag war schon das 101. Pflichtspiel des Niederländers als Bayer-Traine...

