Bundesliga : Bayern-Coach Nagelsmann ermahnt Süle: „Er muss was tun“

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle muss mehr Einsatz zeigen, um beim FC Bayern künftig wieder zum Leistungsträger in der Abwehr zu werden.

München | Das betonte Neu-Trainer Julian Nagelsmann in einem Interview der „Sport Bild“ und ergänzte: „Er muss was tun, das weiß er, aber ich halte sehr, sehr viel von ihm“, sagte der Coach. Der 25 Jahre alte Verteidiger ist nach der EM noch im Urlaub, danach wollen die Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister wieder einen stärkeren Süle sehen als in de...

