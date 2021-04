Champions League : Bayern-Frauen besiegen im Halbfinal-Hinspiel Chelsea

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben gute Chancen auf ihr erstes Endspiel in der Champions League.

München | Die Münchnerinnen gewannen das Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea mit 2:1 (1:1) und gehen das Rückspiel am 2. Mai in London zuversichtlich an. Sydney Lohmann (12. Minute) und Hanna Glas (56.) sorgten für die Tore der Bayern. Melanie Leupolz glückte der zwischenzeitliche Ausgleich für Chelsea, der den Münchnerinnen noch weh tun könnte (22.). ...

