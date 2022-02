Solidarität mit der Ukraine : Bayern-Stadion in Blau-Gelb - „Stop war - wir gegen Krieg“

Auch in der Bundesliga gibt es nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Proteste. In Hannover wird ein Song der Hoffnung gespielt, in München leuchten die Farben Gelb und Blau.

Das Stadion des FC Bayern München hat vor dem Gastspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Eintracht Frankfurt in den Farben der Ukraine geleuchtet. „Der FC Bayern unterstützt die Stadt München bei ihren Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine sowie der Partnerstadt Kiew“, teilten die Bayern mit. Wegen des Angriffs von Russland auf da...

