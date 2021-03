Frauen-Bundesliga : Bayern weiter souverän - auch Wolfsburg gewinnt

Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in der Frauen-Bundesliga unbesiegt.

München | Das Team von Cheftrainer Jens Scheuer setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen die SGS Essen durch und feierte den 16. Erfolg im 16. Spiel. Lina Magull brachte die Münchnerinnen in der 11. Minute per Elfmeter in Führung, Lea Schüller konnte nur wenig später erhöhen (16.). Ein weiterer Treffer von Schüller machte den Sieg perfekt (74.). Mit 48 Punkten ble...

