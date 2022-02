23. Spieltag : Bayern wenden Flop gegen Fürth ab: Lewandowski wieder Retter

So deutlich wie das Ergebnis ist der Auftritt der Bayern keinewegs. Nach einer desolaten ersten Halbzeit droht die nächste Enttäuschung. Aber die Münchner können sich auf Lewandowski verlassen.

Trainer Julian Nagelsmann klatschte mehrmals erleichtert in die Hände, aber großer Jubel kam nicht auf. Zum Ende einer rätselhaften Woche haben die Fußballstars des FC Bayern dank Robert Lewandowski einen Mega-Flop gegen Mega-Außenseiter SpVgg Greuther Fürth so eben abgewendet. Beim nach der Pause erzwungenen und am Ende zu hohen 4:1 (0:1) gegen den Ta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.