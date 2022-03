Langer Kampf gegen Leukämie : Belgischer Club Cercle Brügge trauert um Keeper Van Damme

Der belgische Fußball-Erstligist Cercle Brügge trauert um seinen Torhüter Miguel Van Damme. Der Schlussmann starb im Alter von nur 28 Jahren nach einem jahrelangen Kampf gegen Leukämie, wie sein Verein mitteilte.

„Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, was wir fühlen, auch wenn wir wussten, dass es eine Zeit lang nicht gut lief“, hieß es in der Vereinsmitteilung. Van Damme begann 2014 in der ersten belgischen Liga, bestritt aber weniger als 50 Spiele, da seine Karriere durch die Krankheit unterbrochen wurde. Im Jahr 2016 wurde bei ihm Leukämie diagnostizie...

