EM-Aufgebot : Berichte: Löw holt neben Müller auch Hummels zurück

Joachim Löw korrigiert nach zwei Jahren seine heiß diskutierten Entscheidung: Die Routiniers Thomas Müller und Mats Hummels kehren Medienberichten zufolge in die deutsche Nationalmannschaft zurück.

Frankfurt am Main | Neben Thomas Müller steht auch Mats Hummels Medienberichten zufolge vor einem Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Wie Sport1 und die „Bild“-Zeitung berichteten, holt Bundestrainer Joachim Löw auch den Dortmunder Hummels für die EM in diesem Sommer zurück. Die beiden Weltmeister von 2014 waren wie auch Jérôme Boateng nach der blama...

