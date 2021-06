Fußball-EM : Bier und Cava nach Spaniens Torsprudel

Fünf Tore als Problemlöser. Fünf Tore als Titelmutmacher. Spaniens Nationalmannschaft zeigt ihre Klasse und ist bereit für Kroatien mit einem sehr guten Bekannten.

Sevilla | Luis Enrique musste sich erstmal nach dem Wochentag erkundigen. Dieser Mittwochabend in Sevilla dürfte dem spanischen Nationaltrainer aber noch länger in Erinnerung bleiben. Geschafft, wäre ein Attribut, das bestens zutrifft. Seine Mannschaft hat gezeigt, was in ihr stecken kann. Fünf Tore, der höchste Sieg bei einer EM-Endrunde einer „Furia Roja“....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.