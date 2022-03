Diskurs über WM-Gastgeber : Bierhoff setzt in Katar-Frage auf Kooperation mit Politik

DFB-Direktor Oliver Bierhoff will den kritischen Diskurs über WM-Gastgeber Katar fortsetzen und hofft dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit Vertretern aus der Politik.

„Vielleicht können der deutsche Fußball und die deutsche Politik auch in dieser wichtigen Frage Hand in Hand agieren, indem wir die Aufmerksamkeit einer Fußball-WM nutzen, um Prozesse in Katar weiter voranzutreiben“, sagte der für die Nationalmannschaften zuständige DFB-Direktor in einem Interview der „Frankfurter Rundschau“. „Politischen Debatten nich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.