2. Liga : „Bild“: HSV vor Verpflichtung von Trainer Tim Walter

Fußball-Zweitligist Hamburger SV steht nach übereinstimmenden Medienberichten kurz vor der Verpflichtung von Trainer Tim Walter.

Hamburg | Nach Informationen der „Bild“-Zeitung sollen sich die Club-Verantwortlichen mit dem 45-Jährigen weitgehend einig sein. Walter werde am Dienstag in der Hansestadt erwartet. Er soll für zwei Jahre unterschreiben und am Nachmittag bereits im Volkspark offiziell vorgestellt werden, meldete auch das „Hamburger Abendblatt“. Am Vortag hatte der TV-Sender ...

