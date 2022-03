Bundesliga : Bochums Coach Reis: Saison mit Klassenerhalt „krönen“

Der VfL Bochum muss im Bundesliga-Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth auf Stürmer Jürgen Locadia verzichten. Der 28-Jährige war beim Ausscheiden aus dem DFB-Pokal am vergangenen Mittwoch gegen den SC Freiburg angeschlagen ausgewechselt worden und ist nicht rechtzeitig für die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) fit geworden. Bochums Trainer Thomas Reis fehlen im Duell mit dem Tabellenletzten zudem Mittelfeldspieler Robert Tesche und der schon länger verletzte Angreifer Simon Zoller.

Bochum war am Mittwoch erst durch ein Gegentor in der letzten Minute der Verlängerung im Viertelfinale ausgeschieden. „Wir haben das Spiel abgehakt. Die Mannschaft brennt auch darauf, die Woche positiv zu beenden“, sagte Reis am Freitag. „Wir spielen eine tolle Saison und wollen die Saison krönen mit dem Klassenerhalt. Wir sind zusammengeschweißt und a...

