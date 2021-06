Coronavirus-Pandemie : Brasilien: Oberstes Gericht erlaubt Copa América

Die umstrittene Copa América kann einer Gerichtsentscheidung zufolge trotz des weiter grassierenden Coronavirus in Brasilien ausgetragen werden.

Brasília | Die elf Richter des Obersten Gerichtshof STF in Brasília sprachen sich einstimmig dafür aus, wie der Gerichtshof mitteilte. Das Gericht übertrug entsprechende Kompetenzen an Gemeinden und Bundesstaaten, die gegen die Austragung in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen entscheiden können. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da die Gouverneure der v...

