34. Spieltag : Bundesliga-Keller-Trio zittert: Was für eine Rettung spricht

Direkter Abstieg, Relegation oder Rettung? Der 1.

Stuttgart | FC Köln, Werder Bremen und Arminia Bielefeld kämpfen am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den Absturz in Liga zwei. In die Partien am Samstag ab 15.30 Uhr startet die Arminia aus der besten Position, doch auch das Abrutschen auf Rang 17 ist für die Ostwestfalen noch möglich. Kann der Aufsteiger das verhindern oder wird am Ende einer der Tra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.