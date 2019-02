Nach Werder-Remis : 1. FC Nürnberg hat einige angeschlagene Spieler

Der 1. FC Nürnberg beklagt nach dem späten Remis gegen Werder Bremen mehrere angeschlagene Spieler.

von dpa

02. Februar 2019, 18:45 Uhr

Linksverteidiger Tim Leibold hatte nach einem Zusammenprall beim 1:1 Sehprobleme und Kopfschmerzen, wie Trainer Michael Köllner berichtete. Leibold blieb daher in der Pause in der Kabine. Christian Mathenia beklagte Oberschenkelprobleme, zudem war der Torwart nach einem Zusammenprall vorübergehend benommen auf dem Platz liegen geblieben. Offensivspieler Matheus Pereira hat eine Blessur am Sprunggelenk erlitten, Verteidiger Ewerton wurde am Knie verletzt.

Enrico Valentini und Georg Margreitter waren mit muskulären Schwierigkeiten schon angeschlagen ins Spiel gegangen. Für das DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag (18.30 Uhr) beim Hamburger SV ist hingegen der gegen Bremen pausierende Eduard Löwen (Wadenprellung) wieder eine Option.