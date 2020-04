Nach Corona-Zwangspause : 1. FC Union Berlin startet mit Training in Kleingruppen

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat nach der Corona-Zwangspause von mehr als drei Wochen das Training in Kleingruppen aufgenommen.

von dpa

06. April 2020, 14:23 Uhr

Die Köpenicker zeigten bei Twitter ein kurzes Video der Einheit auf dem Gelände am Stadion An der Alten Försterei. Zu sehen waren nur vier Spieler, die mit viel Abstand voneinander Laufübungen auf dem Rasen absolvierten.

Der Aufsteiger will sich langsam und gemäß den Vorschriften an den sportlichen Alltag herantasten. An richtiges Teamtraining unter Coach Urs Fischer ist noch nicht zu denken.

Der Verein hatte angekündigt, dass zeitgleich nur sehr wenige Akteure anwesend sein werden und sich in zwei Kabinen umgezogen wird. Auch am Dienstag stehen Kontrollen an, wie sich die Profis im sportlichen Homeoffice geschlagen und ihre Trainingspläne abgearbeitet haben. Im Laufe der Woche soll in kleineren Gruppen und auch mit dem Ball trainiert werden.