Nach starkem Start : 96-Boss Kind hält an Saisonziel Klassenerhalt fest

Clubchef Martin Kind will trotz des erfolgreichen Starts von Aufsteiger Hannover 96 in die Fußball-Bundesliga am Saisonziel festhalten. «Unser Ziel bleibt, sicher den Klassenerhalt zu sichern», sagte Kind in der NDR-Sendung «Sportclub».