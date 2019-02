Bundesliga-Kellerduell : 96-Coach Doll: «Haben Bock darauf, das Ding zu rocken»

Trainer Thomas Doll hat die Mannschaft von Hannover 96 mit markigen Worten auf das Abstiegskampfduell mit dem 1. FC Nürnberg eingestimmt.

von dpa

07. Februar 2019, 14:46 Uhr

«Alle haben Bock darauf, das Ding zu rocken am Wochenende», sagte er. «Alle sind noch einmal enger zusammengerückt. Jeder brennt auf das Spiel. Niemand verspürt Angst. Das freut mich natürlich.» Der Tabellenletzte Hannover empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg. Hannover ist in der Fußball-Bundesliga seit neun Spielen sieglos, Nürnberg sogar seit 14.