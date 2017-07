Kein Transfer : Absage an Trabzonspor: Kapitän Junuzovic bleibt bei Werder

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

«Ich werde nicht zu Trabzonspor wechseln. Die Entscheidung ist gefallen», sagte der Mittelfeldspieler im Trainingslager der Bremer im Zillertal.

Der Vertrag von Junuzovic läuft noch bis 2018. Nach der Absage an die Türken dürfte damit der Poker um eine erneute Vertragsverlängerung bei Werder beginnen. Der 29-Jährige war nach dem Karriereende von Clemens Fritz zum Spielführer bei Werder aufgestiegen. In Bremen ist Junuzovic einer der Großverdiener. Dennoch hätte der Österreicher in der Türkei deutlich mehr verdienen können.

Zuletzt gab es auch immer wieder Gerüchte über das angebliche Interesse englischer Clubs. «Es gibt keine englischen Angebote», erklärte Junuzovic jedoch.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 13:10 Uhr