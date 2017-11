Freitagsspiel gegen BVB : Akolo und Ginczek verletzen sich beim VfB-Sieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

von dpa

erstellt am 17.Nov.2017 | 23:08 Uhr

Ginczek musste noch vor der Halbzeit vom Feld und berichtete nach der Partie von Problemen an den Adduktoren. Eine genaue Diagnose soll eine für Samstag angesetzte Untersuchung bringen. Akolo habe einen leichten Muskelfaserriss, berichtete VfB-Sportvorstand Michael Reschke. Der kongolesische Nationalspieler musste in der Halbzeit ausgewechselt werden und hatte bereits in der 5. Minute zum 1:0 für die Schwaben getroffen. Das 2:1 gegen den BVB war der 500. Heimsieg in der Fußball-Bundesliga.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

Tabelle Fußball-Bundesliga

Spielplan Borussia Dortmund

Kader Borussia Dortmund