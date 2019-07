FC Bayern München : Alaba geschmeichelt von Barcelona-Interesse: «Ehre für mich»

Außenverteidiger David Alaba vom FC Bayern München fühlt sich von einem angeblichen Interesse des FC Barcelona geschmeichelt.

von dpa

23. Juli 2019, 06:09 Uhr

«Natürlich ist es eine Wertschätzung, natürlich ist es eine Ehre für mich», sagte der österreichische Nationalspieler in Kansas City während der USA-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Der 27-Jährige, der schon als Jugendspieler nach München kam, erklärte nach dem Training der Bayern vor dem Testspiel gegen den AC Mailand im Children's Mercy Park Stadium aber auch: «Ich habe den Fokus voll und ganz hier in München und auf der Vorbereitung. Ich denke, wir haben viel vor in der neuen Saison.»

Eigengewächs Alaba steht noch zwei Jahre unter Vertrag beim deutschen Rekordmeister. Dieser würde ihn aktuell wohl kaum gehen lassen. Ein Wechsel in ein anderes Land und eine andere Liga stellt für Alaba in seiner Profi-Karriere grundsätzlich eine Option dar. «Ich bin kein Spieler, der nicht weit in die Zukunft blickt. Aber ich könnte mir alles vorstellen», sagte der Linksverteidiger, der mit den Bayern schon achtmal deutscher Meister wurde und 2013 die Champions League gewann.