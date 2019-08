Transfer-Gerücht : Atalanta Bergamo wohl an Augsburgs Max interessiert

An Philipp Max vom FC Augsburg ist dem «Kicker» zufolge der italienische Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo interessiert. Wie das Fachmagazin schrieb, arbeitet der Verein aus der Serie A «mit Hochdruck an einer Verpflichtung» des offensivstarken Linksverteidigers.

von dpa

16. August 2019, 12:24 Uhr

Der FCA soll Bereitschaft für eine Leihe signalisiert haben. Auch der FC Schalke 04 soll sich mit dem 25-Jährigen beschäftigen. Offizielle Stellungnahmen der Vereine lagen zunächst nicht vor.

Max steht in Augsburg noch bis zum Sommer 2022 unter Vertrag. Als Ablöseforderungen werden Summen von mehr als 20 Millionen Euro genannt. Der Sohn des ehemaligen Schalker Stürmers Martin Max hat in der Vergangenheit immer wieder von einem nächsten Karriereschritt gesprochen und wurde auch regelmäßig mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Für den Bundesligastart des FCA bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) droht er wegen Problemen am Sprunggelenk auszufallen.