Verlängerung perfekt : Auch Maximilian Eggestein bleibt bei Werder

Bremen (dpa) - Der von mehreren Spitzenclubs umworbene Fußball-Profi Maximilian Eggestein bleibt beim Bundesligisten Werder Bremen.

von dpa

10. April 2019, 10:36 Uhr

Der 22 Jahre alte Nationalspieler verlängerte seinen Vertrag auf unbestimmte Zeit. Das teilten die Hanseaten mit, machten aber wie seit einiger Zeit üblich bewusst keine weiteren Angaben zur Laufzeit des neuen Kontrakts. Zuvor hatte bereits Eggesteins jüngerer Bruder Johannes seinen Vertrag bei Werder verlängert.

Maximilian Eggestein war im März erstmals von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader des Nationalteams berufen worden, bei den Spielen gegen Serbien und die Niederlande aber noch ohne Einsatz geblieben. Der als großes Talent geltende Mittelfeldspieler war unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden, hatte zuletzt aber bereits durchblicken lassen, bei Werder bleiben zu wollen.

In Bremen ist Eggestein unter Trainer Florian Kohfeldt zum Leistungsträger gereift. In allen bisherigen 28 Saisonspielen stand der Offensivspieler in der Startelf. Bislang spielte er 86 Mal für Werder in der Bundesliga und schoss dabei acht Tore.