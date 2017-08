Aus Düsseldorf : Aufsteiger Hannover 96 holt Angreifer Bebou

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

«Nach den verletzungsbedingten Ausfällen mehrerer offensiver Außenspieler hatten wir dringenden Bedarf, hier noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden», sagte 96-Manager Horst Heldt. Der 23-Jährige könne sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln spielen.

Medienberichten zufolge zahlen die Niedersachsen rund 4,5 Millionen Euro Ablöse an den Spitzenreiter der 2. Liga. In den ersten vier Ligapartien mit Düsseldorf schoss Bebou zwei Tore. Er ist zudem Nationalspieler Togos und besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er spielte bereits seit der Jugend für die Fortuna. «Der Wechsel zu Hannover 96 ist für mich ein großer Schritt: Ich kann nun meinen Traum, in der Bundesliga zu spielen, leben», sagte er.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 10:25 Uhr