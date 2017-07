Kader für Saison ungewiss : Augsburg streicht fünf Spieler aus dem Reise-Kader

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Wie Trainer Manuel Baum mitteilte, werden Ersatztorwart Ioannis Gelios sowie die Feldspieler Marvin Friedrich, Tim Rieder, Shawn Parker und Julian Günther-Schmid nicht mitfliegen.

Dort stehen neben einem Trainingslager zwei Testspiele gegen den FC Middlesbrough und den FC Southampton an. Mit welchem Kader die Schwaben in die Saison starten, das will Baum nach dem Trip nach England entscheiden.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 14:30 Uhr