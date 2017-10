Nach WM-Quali mit Polen : Außenbandverletzung im Knie: BVB vorerst ohne Piszczek

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 16:45 Uhr

Das teilte der BVB mit. Der 32 Jahre alte Außenverteidiger stand in dieser Saison beim BVB in allen bisherigen Pflichtpartien in der Startelf.

Vereinsmitteilung