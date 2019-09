Scheidender FCB-Präsident : Bayern-Präsident Hoeneß: Über Sané entscheiden die Neuen

New York (dpa) - Uli Hoeneß hat die Spekulationen über einen Transfer von Nationalspieler Leroy Sané zum Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wieder angeheizt.

von dpa

27. September 2019, 08:19 Uhr

«Wir müssen abwarten, wie sich seine Genesung gestaltet. Im Januar oder Februar werden sich die neuen Entscheidungsträger zusammensetzen und sich Gedanken machen», sagte der Bayern-Präsident im «Planet Futbol» Podcast des US-Magazins «Sports Illustrated». Hoeneß hatte zuvor bereits bestätigt, dass es Kontakt zu dem Profi von Manchester City gegeben habe, ohne allerdings Details zu nennen. Nun sagte er: «Wir waren sehr interessiert.»

Ein Transfer des 23-Jährigen in diesem Sommer zu den Münchnern war nicht zustande gekommen, da sich der Stürmer verletzt hatte. Aktuell muss Sané wegen einer Kreuzbandverletzung pausieren. Nach der Sané-Verletzung hatten die Münchner den Kroaten Ivan Perisic (30) verpflichtet und den Brasilianer Philippe Coutinho (27) ausgeliehen.

Der 67 Jahre alte Hoeneß hat seinen Abschied vom Präsidenten-Amt bei den Bayern für den November angekündigt. Sein Nachfolger soll der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer werden. Der ehemalige Kapitän Oliver Kahn wird am 1. Januar 2020 in den Vorstand der Münchner rücken. Nach Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt der frühere Nationaltorhüter dessen Amt als Vorstandsvorsitzender.

Für Hoeneß genau der richtige Zeitpunkt, um «Goodbye» zu sagen. «Der Club ist finanziell gesund, wir haben ein fantastisches Stadion, das uns gehört und komplett abgezahlt ist. Wir haben ein sehr talentiertes junges Team.»