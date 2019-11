Kovac-Nachfolger : Bayern-Trainersuche: Löw lobt - Flick blockt ab

Bundestrainer Joachim Löw traut seinem einstigen Assistenten Hansi Flick die dauerhafte Anstellung als Trainer beim FC Bayern zu.

von dpa

09. November 2019, 19:54 Uhr

«Ich denke schon. Er hat die Kompetenz und eine hohe emotionale Fähigkeit, mit den Spielern umzugehen», sagte Löw in der Halbzeit des Münchner Top-Spiels am Samstagabend gegen Borussia Dortmund bei Sky. «Natürlich weiß Hansi, was zu tun ist. Ich denke schon, dass er das kann.»

Der bisherige Co-Trainer hatte den Fußball-Rekordmeister nach der einvernehmlichen Trennung von Niko Kovac am vergangenen Sonntag übernommen. Ein langfristiger Nachfolger für den Kroaten scheint aber noch nicht in Sicht. Ein Telefonat mit Arsène Wenger unter der Woche war ergebnislos geblieben. Die Bayern sagten dem Franzosen laut ihrer Darstellung ab.

Flick selbst hatte die Fragen zu seiner Zukunft vor dem Anpfiff abgeblockt. «Das interessiert mich nicht», sagte der 54-Jährige und ergänzte mit Blick auf die BVB-Partie und den 2:0-Sieg in der Champions League gegen Olympiakos Piräus am vergangenen Mittwoch: «Ich habe die Aufgabe für diese zwei Spiele. Ich will das Spiel genießen und hoffe, dass wir das auf den Platz bringen, zu dem die Mannschaft imstande ist.»