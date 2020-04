FC Bayern München : Bayern-Vorstand Kahn sieht Chance in Corona-Krise

Der neue Vorstand Oliver Kahn sieht die Chance, dass der FC Bayern München gestärkt aus der Corona-Krise herausgehen kann.

von dpa

02. April 2020, 11:49 Uhr

«Eine Krise ist immer ein Resilienz-Test. Sie zeigt, wie wir als Club und alle Beteiligten mit dieser Veränderung umgehen. Gelingt es uns, solche Schocks zu absorbieren, besteht eine große Chance, gestärkt aus der Krise hervorzugehen», sagte Kahn in der April-Ausgabe des Mitgliedermagazins «51». Der Fußball muss demnach also beweisen, wie widerstandsfähig er in der schwierigen Corona-Zeit ist.

«Es gibt auch eine Welt nach Corona. Wir werden durch diese Krise unsere Einstellung in vielen Lebensbereichen ändern. Für den Fußball könnte das eine Umkehr von seiner chronischen Überhitzung zu mehr Maß bedeuten», sagte Kahn. Der 50-Jährige berichtete von «täglichen virtuellen Meetings» im Verein und der Gründung eines internen Teams, «das die besonderen Anforderungen an diese ungewohnte Situation koordiniert».