Bundesliga : Bremen will mit Sportchef Baumann verlängern

Werder Bremen will den nach der kommenden Saison auslaufenden Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Frank Baumann verlängern.

von dpa

24. Mai 2018, 11:06 Uhr

«Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten mit ihm über eine Vertragsverlängerung sprechen», sagte Marco Bode, Chef des Aufsichtsrats beim Fußball-Bundesligisten im Interview des «Weser Kurier». «Ich hoffe und bin mir auch sicher, dass Frank weiter an dieser Werder-Entwicklung mitarbeiten will. Und das wollen wir als Aufsichtsrat auch gerne.»

Sportlich sieht Bode Werder auf einem guten Weg. «Ich finde, dass im Moment eine Aufbruchsstimmung spürbar ist», sagte der Ex-Profi. Diese wollen die Hanseaten nutzen, um in der neuen Spielzeit und in den Jahren danach nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. «Wir wollen einstellige Tabellenplätze und zwar dauerhaft und nicht nur hin und wieder. Das ist ambitioniert, aber wenn das gelingt, ist viel erreicht», sagte Bode.

Neben Baumann sieht Bode Trainer Florian Kohfeldt als Garanten für den Aufschwung. «Frank und Florian sind einfach ein perfektes Tandem», sagte Bode. Mit Kohfeldt wurde der Vertrag deshalb vor kurzem bereits um drei Jahre verlängert. Langfristig will Bode, der mit Werder 1992 in Lissabon den Europapokal der Pokalsieger gewann, mit Bremen wieder international spielen. «Wir wollen auf die europäische Bühne zurück. Darum kämpfen wir, und ich bin überzeugt, dass uns das gelingt.»