Österreich beliebtes Reiseziel : Bundesliga-Vorbereitung: Frühstart in Hannover und Frankfurt

Pokalfinalist Eintracht Frankfurt und Aufsteiger Hannover 96 gehen als Frühstarter in die neue Fußballsaison. Nur wenige Tage nach dem Ende der Spielzeit 2016/17 haben die meisten Clubs ihr Vorbereitungsprogramm schon abgesteckt.

Zwischen dem 1. und 3. Juli nimmt ein Großteil der Vereine das Training wieder auf, Hannover startet sogar schon am 26. Juni, Frankfurt am 29. Juni. In Leverkusen und Mainz ist der Beginn noch offen, da dies mit den jeweils neuen Trainern abgestimmt werden muss. Ein bisschen später startet der Hamburger SV. Nach einer schwierigen Saison hat Trainer Markus Gisdol seinen Spielern einen längeren Urlaub gewährt und bittet erst am 7. Juli zu ersten Einheiten.

Die meisten Vorbereitungstrainingslager finden wie im Vorjahr in Österreich statt. Fast die Hälfte aller Erstligisten bereitet sich in Kitzbühel, Seefeld, Schruns oder Mittersill auf die neue Spielzeit vor. Hertha BSC, der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach bleiben in Deutschland. Die Berliner beziehen vom 7. bis 14. Juli ein Trainingslager vor der Haustüre im brandenburgischen Bad Saarow. Aufsteiger Stuttgart bereitet sich in Grassau auf die anstehenden Aufgaben vor. Borussia Mönchengladbach residiert wie in den letzten Jahren im noblen Rottach-Egern am Tegernsee.

Der FC Bayern München startet am 1. Juli in die Saison und geht dann Mitte Juli auf große Asien-Tour. Beim International Champions Cup in China und Singapur stehen für den deutschen Meister Spiele gegen hochkarätige europäische Teams wie den FC Chelsea, FC Arsenal, AC Mailand und Inter Mailand an. Auch für Borussia Dortmund steht wieder eine Asien-Tournee an. Auf Einladung der japanischen Profiliga trifft der BVB am 15. Juli im Saitama-Stadium auf die Urawa Red Diamonds und am 18. Juli im chinesischen Guangzhou auf den AC Mailand.

Revier-Nachbar FC Schalke 04 unternimmt ebenfalls wie im Vorjahr eine Reise ins Land der Mitte und wird in Shanghai zwei Testspiele gegen europäische Top-Clubs absolvieren. «China ist einer unserer wichtigsten Zielmärkte im Rahmen unserer langfristig angelegten Internationalisierungsstrategie», begründete Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst die Reise.

Pokalfinalist Frankfurt wird sein erstes Trainingslager vom 6. bis zum 18. Juli in den USA bestreiten und drei Testspiele gegen MLS-Clubs bestreiten. «Für uns ist das ideal, da die MLS im März beginnt und wir drei Gegner haben, die voll im Saft stehen und wir somit sportlich gleich zu Beginn der Vorbereitung sehr stark gefordert werden», sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Champions-League-Qualifikant 1899 Hoffenheim hat sein erstes Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen hingegen gestrichen. Wegen der Abstellung von vier Profis für die Nationalmannschaft und die U21-Auswahl verzichtet Trainer Julian Nagelsmann auf die Vorbereitungstage in Bayern und startet die Vorbereitungszeit im Trainingszentrum in Zuzenhausen.

Verein Trainingsauftakt Trainingslager/Reisen FC Bayern München 16. - 28.7. China/Singapur RB Leipzig 5. Juli 20. - 28.7. Seefeld/Österreich Borussia Dortmund voraussichtlich 5. Juli 1899 Hoffenheim 3. Juli 16. - 23.7. Windischgarsten/Österreich Hertha BSC 3. Juli 7. - 14. 7. Bad Saarow SC Freiburg 3. Juli 21. - 30.7. Schruns 1. FC Köln 3. Juli Werder Bremen 2. Juli 6. - 14.7. Zell am Ziller/Österreich Bor. M'gladbach 2. Juli, 1100 Uhr 17. - 22. 7. Rottach-Egern FC Schalke 04 3. Juli Eintr. Frankfurt 29. Juni 6. - 18.7. USA Bayer Leverkusen noch offen 12.- 19. 7. Zell am See/Österreich FSV Mainz 05 noch offen noch offen FC Augsburg voraussichtlich 3. Juli noch offen Hamburger SV 7. Juli 22.7. - 2.8. Leogang/Österreich VfL Wolfsburg noch offen VfB Stuttgart 3. Juli Hannover 96 26. Juni noch offen

