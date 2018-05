Bundesliga : BVB-Coach Favre: «Einer der spannendsten Vereine Europas»

Dortmunds neuer Trainer Lucien Favre hat den BVB als «einen der spannendsten Vereine Europas» bezeichnet.

von dpa

30. Mai 2018, 07:29 Uhr

Er freue sich riesig darauf, wieder nach Deutschland zurückzukehren und sei «sehr dankbar», dass er den Fußball-Bundesligisten in der kommenden Saison übernehmen dürfe, schrieb der 60 Jahre alte Schweizer in seiner letzten Kolumne für das Portal Sportbuzzer. «Ich möchte diese Herausforderung seriös und mit Herzblut angehen», sagte der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach und sprach von einer «großen Aufgabe». Beim BVB tritt Favre am 1. Juli als Nachfolger von Peter Stöger seinen Posten an.